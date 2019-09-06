В Монголии открыли памятник павшим на Халхин-Голе советским солдатам

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В Монголии к 80-летию победы советско-монгольских войск над Квантунской армией открыли памятник советским и монгольским воинам, павшим в боях на реке Халхин-Гол.
В Монголии открыли памятник павшим на Халхин-Голе советским солдатам
  • © Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия

«Монумент был установлен на сопке Ремизова на территории Дорнодского аймака. На торжестве присутствовала делегация из Монголии и Бурятии, юнармейцы, творческие коллективы ветеранских и молодёжных общественных организаций республики и поисковый отряд «Рысь», который ежегодно принимает участие в поисках останков советских солдат на Халхин-Голе», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Улан-Батор с визитом, который приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск над японцами в битве на реке Халхин-Гол.

Путин и председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавын Занданшатар в Улан-Баторе обсудили на русском языке значение победы в битве на Халхин-Голе.

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