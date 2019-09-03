Путин и глава хурала Монголии обсудили по-русски победу на Халхин-Голе

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Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Гомбожавыном Занданшатаром в Улан-Баторе обсудил на русском языке значение победы в битве на Халхин-Голе, сообщает РИА Новости.
Путин и глава хурала Монголии обсудили по-русски победу на Халхин-Голе
  • Reuters

Путин отметил, что его визит проходит в рамках праздничных торжественных мероприятий, связанных с юбилеем победы на Халхин-Голе.

«Это подчёркивает и историческую близость наших народов, и является хорошим поводом для развития отношений в будущем», — сказал Путин.

В свою очередь, Занданшатар процитировал слова русского полководца Александра Суворова об искренности и дружбе. 

Разговор между политиками проходил на русском языке без переводчиков.

«Вы блестяще владеете русским языком, что нам очень приятно», — отметил Путин.

Ранее Путин и лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга в Улан-Баторе подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами.

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