Путин и глава хурала Монголии обсудили по-русски победу на Халхин-Голе
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Путин отметил, что его визит проходит в рамках праздничных торжественных мероприятий, связанных с юбилеем победы на Халхин-Голе.
«Это подчёркивает и историческую близость наших народов, и является хорошим поводом для развития отношений в будущем», — сказал Путин.
В свою очередь, Занданшатар процитировал слова русского полководца Александра Суворова об искренности и дружбе.
Разговор между политиками проходил на русском языке без переводчиков.
«Вы блестяще владеете русским языком, что нам очень приятно», — отметил Путин.
Ранее Путин и лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга в Улан-Баторе подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами.