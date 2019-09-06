Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью бывшего президента этой африканской страны — Роберта Габриэля Мугабе.

В телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что с именем Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве.

Путин отметил, что Мугабе внёс большой личный вклад в борьбу за независимость Зимбабве и в построение институтов зимбабвийской государственности.

«В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — указано в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет.