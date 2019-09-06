Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи со смертью бывшего президента этой африканской страны — Роберта Габриэля Мугабе.
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
  • Reuters

В телеграмме президента, текст которой опубликован на сайте Кремля, говорится, что с именем Мугабе связаны многие важные события в современной истории Зимбабве.

Путин отметил, что Мугабе внёс большой личный вклад в борьбу за независимость Зимбабве и в построение институтов зимбабвийской государственности.

«В России его будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», — указано в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить