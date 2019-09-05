Вучич рассказал о демографическом спаде в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о демографическом спаде в стране.

Об этом говорится на сайте сербского лидера.

По его словам, Сербия в прошлом году потеряла население целого города, так как в стране умерли более 100 тыс. человек, а родились 63 тыс. человек, в результате чего демографические потери составили около 38 тыс. человек.

«Это значит, что Сербия потеряла город размером с Кикинду, в которой сейчас живут 38,6 тыс. человек», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал тревожной демографическую ситуацию на Дальнем Востоке.