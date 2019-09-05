Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

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Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что Токио намерен сделать представление Москве после открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан.

«Мы будем действовать соответствующим образом, включая представление российской стороне», — приводит РИА Новости ответ Суги на вопрос о том, какие действия Япония намерена предпринять после открытия этого завода.

Он отметил, что «юридическая позиция» Японии «не изменилась».

По его мнению, «для кардинального решения подобных проблем необходимо решение проблемы северных территорий».

Суга добавил, что Япония по-прежнему будет «упорно вести переговоры с Россией для решения проблемы северных территорий и подписания мирного договора».

Ранее российский президент Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан.

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