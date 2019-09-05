Путин принял участие в открытии рыбоперерабатывающего завода на Курилах

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом сообщила директор по связям с общественностью АО«Гидрострой» Людмила Шапка.

«Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан», — цитирует РИА Новости Шапку.

Отмечается, что церемония состоялась на объединённой экспозиции министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО.

3 сентября Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить