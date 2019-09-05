Путин принял участие в открытии рыбоперерабатывающего завода на Курилах
«Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан», — цитирует РИА Новости Шапку.
Отмечается, что церемония состоялась на объединённой экспозиции министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики и институтов развития ДФО.
3 сентября Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ.
Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.