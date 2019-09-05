Премьер Малайзии не исключил обсуждение Boeing MH17 с Путиным на ВЭФ

Малазийский премьер-министр Махатхир Мохамад не исключил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным будет затронут вопрос расследования дела о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донецке в 2014 году.

«Если зайдёт речь, конечно. Но не думаю, что мы можем как-то повлиять на ситуацию сейчас. Сейчас Малайзия вовлечена в расследование, посмотрим, что будет дальше», — цитирует РИА Новости Махатхира Мохамада.

В конце июля министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе, а также отказаться от голословных обвинений России.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту: 283 пассажира и 15 членов экипажа.