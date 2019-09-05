Финляндия признана самой безопасной страной для туристов

Финляндия является самой безопасной страной мира для туристов, согласно докладу The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, представленному на Всемирном экономическом форуме (WEF).

Рейтинг туристической конкурентоспособности составлен на основе статистических данных международных организаций и результатов проведённых исследований.

В тройку лидеров с точки зрения безопасности для туристов вошли также Исландия и Оман.

В первую десятку также попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.

Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте.

Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

В докладе также представлены рейтинги стран по другим показателям туристической конкурентоспособности, включая здравоохранение, рынок труда, состояние окружающей среды, ценовую конкурентоспособность, развитие инфраструктуры, а также богатство природных ресурсов.

В марте сообщалось, что Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира в 2018 году.

Кроме того, журнал Global Finance включил Финляндию в тройку самых безопасных государств.