Финляндия признана самой безопасной страной для туристов
Рейтинг туристической конкурентоспособности составлен на основе статистических данных международных организаций и результатов проведённых исследований.
В тройку лидеров с точки зрения безопасности для туристов вошли также Исландия и Оман.
В первую десятку также попали Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.
Россия оказалась в данном рейтинге на 98-м месте.
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
В докладе также представлены рейтинги стран по другим показателям туристической конкурентоспособности, включая здравоохранение, рынок труда, состояние окружающей среды, ценовую конкурентоспособность, развитие инфраструктуры, а также богатство природных ресурсов.
В марте сообщалось, что Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира в 2018 году.
Кроме того, журнал Global Finance включил Финляндию в тройку самых безопасных государств.