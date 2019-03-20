Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
- Жители Хельсинки
- Reuters
Как указывается в документе, второе место в списке заняла Норвегия, за ней следуют Дания и Исландия, а замыкает пятёрку счастливейших стран мира Швейцария.
Россия в этом году заняла 59-ю строчку, разместившись между Северным Кипром (58-е место) и Казахстаном (60-е место).
Самой несчастной страной, занявшей 156-е место в списке, стала Республика Бурунди.
При составлении списка аналитики учитывали такие факторы, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни и т. д.
В докладе 2017 года указывалось, что Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран за 2016 год.