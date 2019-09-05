Лавров оценил поиск демократами США «подпольных связей» Трампа с Россией

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» прокомментировал попытки демократов США найти «подпольные связи» администрации американского лидера Дональда Трампа с Россией.

Лавров отметил, что то, с каким «остервенением» в настоящее время «пытаются обвинять администрацию США в подпольных связях с Россией, как пытаются выискивать в этом причины для того, чтобы начать процесс импичмента Дональду Трампу», указывает на то, что, несмотря на отрицательные выводы, сделанные комиссией бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, «демократы не отказались от разыгрывания российской карты, теперь уже вступая в эти дни в очередную предвыборную кампанию, готовясь к выборам главы государства в 2020 году».

«Это печально и прискорбно», — сообщил глава внешнеполитического ведомства России.

В конце июля член палаты представителей США демократ Элиот Энгель призвал палату начать расследование для объявления импичмента Трампу.

По словам политика, показания Мюллера предоставили свидетельства того, что «президент препятствовал осуществлению правосудия».