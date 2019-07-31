В США призвали начать расследование для импичмента Трампа

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Член палаты представителей США демократ Элиот Энгель призвал палату начать расследование для объявления импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

«Президент злоупотребил своими полномочиями в попытке сорвать законное расследование по поводу причастности России к его кампании», — цитирует Энгеля РИА Новости. 

По словам политика, показания Роберта Мюллера предоставили свидетельства того, что «президент препятствовал осуществлению правосудия». 

«Палата представителей должна начать официальное расследование для импичмента», — добавил он.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал закрытие дела о взломе серверов Демократической партии. 

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