Герасимов обсудил с Данфордом предотвращение инцидентов в Сирии

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Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии.
Герасимов обсудил с Данфордом предотвращение инцидентов в Сирии
  • РИА Новости

Разговор был проведён в контексте предотвращения инцидентов при выполнении операций против террористов.

«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», — говорится в сообщении пресс-службы российского Минобороны.

28 августа пресс-служба НАТО сообщила, что председатель Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич провёл телефонный разговор с Герасимовым.

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