Герасимов обсудил с Данфордом предотвращение инцидентов в Сирии

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии.

Разговор был проведён в контексте предотвращения инцидентов при выполнении операций против террористов.

«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили ситуацию в Сирии в контексте предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористическими формированиями», — говорится в сообщении пресс-службы российского Минобороны.

28 августа пресс-служба НАТО сообщила, что председатель Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич провёл телефонный разговор с Герасимовым.