СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции

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Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели пятилетней девочки в бассейне в Турции.
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.

Уточняется, что проверка проводится по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. 

Ранее пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова заявил, что в турецкой Аланье несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения утонула в бассейне.

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