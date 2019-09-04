СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
Уточняется, что проверка проводится по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.
Ранее пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова заявил, что в турецкой Аланье несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения утонула в бассейне.