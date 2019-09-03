СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.

«Днём у нас будут консультации по сирийскому химическому оружию с высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу», — заявил Небензя.

Также он рассказал, что специального представителя Генсека ООН по САР Гейра Педерсена пригласили принять участие во встрече СБ ООН 19 сентября.

«Мы запланировали обсуждение политического процесса и гуманитарной ситуации в Сирии на 19 сентября. Педерсен ещё не подтвердил (своё участие. — RT), но, к счастью, он будет доступен», — добавил российский постпред.

Ранее Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить