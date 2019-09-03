СБ ООН проведёт консультации по химоружию в Сирии 4 сентября

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Совет Безопасности ООН проведёт консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, передаёт РИА Новости.

«Днём у нас будут консультации по сирийскому химическому оружию с высоким представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу», — заявил Небензя.

Также он рассказал, что специального представителя Генсека ООН по САР Гейра Педерсена пригласили принять участие во встрече СБ ООН 19 сентября.

«Мы запланировали обсуждение политического процесса и гуманитарной ситуации в Сирии на 19 сентября. Педерсен ещё не подтвердил (своё участие. — RT), но, к счастью, он будет доступен», — добавил российский постпред.

Ранее Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован.