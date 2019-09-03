Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран

Короткая ссылка
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos написал, что из всех стран, с которыми имел дело, Пакистан он считает наиболее опасным.
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран
  • Reuters

«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан самым опасным из-за радикализации его общества и наличия ядерного оружия. Мы не можем допустить, чтобы самый быстрорастущий ядерный арсенал в мире попал в руки террористов, размножающихся в этой стране. Результат будет катастрофическим», — приводит Hindustan Times отрывок из книги Мэттиса.

Ранее президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В ходе беседы американский лидер отметил необходимость снизить уровень напряжённости в ситуации вокруг Кашмира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить