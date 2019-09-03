Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos написал, что из всех стран, с которыми имел дело, Пакистан он считает наиболее опасным.

«Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю Пакистан самым опасным из-за радикализации его общества и наличия ядерного оружия. Мы не можем допустить, чтобы самый быстрорастущий ядерный арсенал в мире попал в руки террористов, размножающихся в этой стране. Результат будет катастрофическим», — приводит Hindustan Times отрывок из книги Мэттиса.

Ранее президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

В ходе беседы американский лидер отметил необходимость снизить уровень напряжённости в ситуации вокруг Кашмира.