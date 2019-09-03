Меркель поздравила нового премьер-министра Украины с назначением

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина ФРГ.
Меркель поздравила нового премьер-министра Украины с назначением
  • Reuters

«Поздравляю Вас с избранием на пост главы правительства. Правительство ФРГ останется надёжным партнёром для Вас и Вашего правительства в проведении центральных реформ в области юстиции, децентрализации и борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.

В послании говорится, что Германия «заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений».

«Я была бы очень рада приветствовать Вас в ближайшее время в Берлине», — добавила Меркель.

Ранее Германия поздравила со вступлением в должность новых министров и депутатов Верховной рады и выразила готовность поддерживать дальнейший курс Украины на проведение демократических реформ.

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