Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

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Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине. 

По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок. 

Он отметил, что традиционная география деятельности бизнеса США охватывает Западную и Центральную Россию.

В посольстве добавили, что наблюдают интерес компаний из Соединённых Штатов к развитию бизнеса на Дальнем Востоке.

«Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», — заявил Антонов.

Также посол сообщил, что за первые шесть месяцев 2019 года товарооборот между Россией и США составил $13,8 млрд.

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