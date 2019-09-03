Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
По его словам, компании США сохраняют достаточно высокий объём инвестирования в российский рынок.
Он отметил, что традиционная география деятельности бизнеса США охватывает Западную и Центральную Россию.
В посольстве добавили, что наблюдают интерес компаний из Соединённых Штатов к развитию бизнеса на Дальнем Востоке.
«Среди потенциальных отраслей для совместных проектов — добыча природного газа (месторождения на Ямале и Сахалине), пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм», — заявил Антонов.
Также посол сообщил, что за первые шесть месяцев 2019 года товарооборот между Россией и США составил $13,8 млрд.