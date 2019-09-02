Эксперт оценила законопроект, не допускающий брексит без сделки

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева прокомментировала RT законопроект британских парламентариев — противников «жёсткого» брексита, которые требуют продления срока брексита в случае, если соглашения с ЕС к 31 октября не будет.

«Часть депутатов от Консервативной партии готова будет голосовать за этот предложенный оппозицией проект, если его поставят на голосование, — это зависит от спикера парламента. В то же время в Лейбористской партии есть депутаты, которые выступают за то, чтобы Британия вышла из ЕС, и поэтому будут голосовать вопреки генеральной линии своей партии. Поскольку таких перебежчиков наберётся с обеих сторон, заранее сказать (будет ли принят законопроект. — RT) нельзя», — заявила Ананьева.

Она также напомнила, что британский премьер Борис Джонсон планирует приостановить работу парламента между 9 и 12 сентября. Чтобы законопроект был принят, он должен пройти определённую длительную процедуру, и в данном случае время может сыграть весомую роль, объяснила эксперт.

Другой значительный фактор влияния на судьбу законопроекта, по мнению Ананьевой, — межпартийные и внутрипартийные разногласия, причиной которых стал брексит.

«Консервативная партия вместе со своими союзниками, ольстерскими юнионистами (Демократическая юнионистская партия от Северной Ирландии. — RT), обладают большинством в парламенте всего в один голос... Проблема в том, что брексит действительно привёл к расколу и внутрипартийным разногласиям», — заявила Ананьева.

Ранее депутат-лейборист Хилари Бенн сообщил в Twitter о законодательной инициативе, целью которой является обеспечение того, что Великобритания не покинет ЕС 31 октября без соглашения, если на это не будет одобрения парламента.