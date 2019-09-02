Путин прибыл в Улан-Батор

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Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Монголии — Улан-Батор.
Путин прибыл в Улан-Батор
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Визит российского лидера приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.

Как сообщает Интерфакс, в ходе визита российский президент проведёт переговоры с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Также он встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром страны Ухнаагийном Хурэлсухом.

Ранее Путин заявил, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

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