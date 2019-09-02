Путин прибыл в Улан-Батор
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- РИА Новости
Визит российского лидера приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в битве с японскими войсками на Халхин-Голе.
Как сообщает Интерфакс, в ходе визита российский президент проведёт переговоры с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.
Также он встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром страны Ухнаагийном Хурэлсухом.
Ранее Путин заявил, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.