Боевики 33 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии
- © Syria Civil Defence in the Governorate of Idlib/Handout via REUTERS
Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.
«31 августа зафиксировано 33 обстрела», — указал Бакин.
По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы таких населённых пунктов, как Биньямин, Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Айн-эль-Кантара, Кульджок, Бахса и другие.
Всего обстрелам подверглись четыре провинции: Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.
Ранее в ЦПВС сообщили о планах выхода беженцев из «Эр-Рукбана» в сентябре.