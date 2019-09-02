Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 33 раза за сутки обстреляли населённые пункты в Сирии.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«31 августа зафиксировано 33 обстрела», — указал Бакин.

По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований совершили обстрелы таких населённых пунктов, как Биньямин, Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Айн-эль-Кантара, Кульджок, Бахса и другие.

Всего обстрелам подверглись четыре провинции: Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Ранее в ЦПВС сообщили о планах выхода беженцев из «Эр-Рукбана» в сентябре.