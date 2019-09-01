В США прокомментировали ситуацию на границе Израиля с Ливаном

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Спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт прокомментировал на своей странице в Twitter ситуацию на границе Израиля с Ливаном.
В США прокомментировали ситуацию на границе Израиля с Ливаном
  • Reuters

«Ракеты были выпущены из Ливана в Израиль. Иран имеет марионеток в Ливане и секторе Газа, которые вредят Израилю, подрывают шансы на установление мира в регионе и угрожают лучшему будущему палестинцев», — написал Гринблатт.

Он также заявил, что Соединённые Штаты «выступают на стороне Израиля и полностью поддерживают его право на защиту от всех атак».

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что после запуска с территории Ливана противотанковых ракет по северу страны израильские военные выпустили в ответ более 100 артиллерийских снарядов.

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