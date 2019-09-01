В США прокомментировали ситуацию на границе Израиля с Ливаном
- Reuters
«Ракеты были выпущены из Ливана в Израиль. Иран имеет марионеток в Ливане и секторе Газа, которые вредят Израилю, подрывают шансы на установление мира в регионе и угрожают лучшему будущему палестинцев», — написал Гринблатт.
Он также заявил, что Соединённые Штаты «выступают на стороне Израиля и полностью поддерживают его право на защиту от всех атак».
Ранее армия обороны Израиля сообщила, что после запуска с территории Ливана противотанковых ракет по северу страны израильские военные выпустили в ответ более 100 артиллерийских снарядов.