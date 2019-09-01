Нетаньяху прокомментировал ситуацию на границе с Ливаном
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на арабские телеканалы.
«Мы будем принимать решение о будущих действиях на границе с Ливаном в зависимости от дальнейшего развития обстановки», — заявил Нетаньяху.
Он добавил, что Израиль «будет готов к любым неожиданностям».
По словам Нетаньяху, в результате обстрела на границе пострадавших нет.
Ранее армия Израиля сообщила о пуске более 100 снарядов по Ливану после запуска с ливанской территории противотанковых ракет.