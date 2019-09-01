Нетаньяху прокомментировал ситуацию на границе с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона будет реагировать на развитие событий на границе с Ливаном в соответствии со складывающейся обстановкой.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на арабские телеканалы.

«Мы будем принимать решение о будущих действиях на границе с Ливаном в зависимости от дальнейшего развития обстановки», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль «будет готов к любым неожиданностям».

По словам Нетаньяху, в результате обстрела на границе пострадавших нет.

Ранее армия Израиля сообщила о пуске более 100 снарядов по Ливану после запуска с ливанской территории противотанковых ракет.