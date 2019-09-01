Нетаньяху прокомментировал ситуацию на границе с Ливаном

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона будет реагировать на развитие событий на границе с Ливаном в соответствии со складывающейся обстановкой.
Нетаньяху прокомментировал ситуацию на границе с Ливаном
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на арабские телеканалы. 

«Мы будем принимать решение о будущих действиях на границе с Ливаном в зависимости от дальнейшего развития обстановки», — заявил Нетаньяху. 

Он добавил, что Израиль «будет готов к любым неожиданностям».

По словам Нетаньяху, в результате обстрела на границе пострадавших нет.

Ранее армия Израиля сообщила о пуске более 100 снарядов по Ливану после запуска с ливанской территории противотанковых ракет.

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