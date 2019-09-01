Политолог оценил возможное введение в Швеции налога из-за России

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Кирилл Горшенин
Политолог Юрий Светов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о намерении шведских властей ввести новый налог для банков, который поможет укрепить оборонный потенциал страны в контексте «наращивания военного присутствия России в Балтийском море».
Политолог оценил возможное введение в Швеции налога из-за России
  • © Olaf Krüger/imageBROKER.com
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«Многие годы в Швеции была увлекательная игра: когда наступало время рассматривать оборонный бюджет, то начинали во всех местах «всплывать» российские подводные лодки... Теперь, похоже, что этот трюк не проходит, поэтому начались поиски новых методов увеличения бюджета», — заявил Светов.

По его мнению, средства, которые правительство Швеции получит от этого налога, незначительно повлияют на оборонный потенциал страны.

«Понятно, что банки всегда рассматривают как место, откуда можно взять деньги. В данном случае объяснение, что банки генерируют угрозы, поэтому они должны за это расплачиваться. Я думаю, что закон продавят, и решение будет принято, но станет ли оборона Швеции крепче от этих налогов?», — сказал политолог.

Ранее СМИ сообщили о планах правительства Швеции обложить банки налогом, который, по подсчётам министра финансов Швеции Магдалены Андерссон, сможет к 2020 году принести около $508 млн на оборонные расходы страны.

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