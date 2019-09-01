Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
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Об этом информирует агентство Bloomberg.
По словам министра финансов Швеции Магдалены Андерссон, этот налог сможет принести к 2020 году около $508 млн на оборонные расходы страны.
«Банки могут облагаться более высоким налогом, чем сейчас... Они также представляют риск для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад», — заявила Андерссон.
Как сообщает агентство, заявление о введении нового налога было сделано на фоне сообщений о намерениях правительства увеличить расходы на оборону с 1% до 1,5% ВВП к 2025 году.
Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что «Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для Североатлантического союза и граничит с шестью странами НАТО».