Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России

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Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансирования более высоких расходов на оборону, поскольку оно «наращивает усилия по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море».
Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
  • © Stephan Gabriel/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует агентство Bloomberg.

По словам министра финансов Швеции Магдалены Андерссон, этот налог сможет принести к 2020 году около $508 млн на оборонные расходы страны.

«Банки могут облагаться более высоким налогом, чем сейчас... Они также представляют риск для экономики, поэтому я считаю разумным, чтобы они вносили больший вклад», — заявила Андерссон.

Как сообщает агентство, заявление о введении нового налога было сделано на фоне сообщений о намерениях правительства увеличить расходы на оборону с 1% до 1,5% ВВП к 2025 году. 

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что «Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение для Североатлантического союза и граничит с шестью странами НАТО».

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