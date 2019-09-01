Премьер Словении приедет с официальным визитом в Москву 10 сентября

Премьер-министр Словении Марьян Шарец приедет в Москву с официальным визитом 10 сентября, сообщил посол России в Любляне Доку Завгаев.

«Если говорить о ближайшей встрече, то это будет 10 сентября — официальный визит премьер-министра Словении в Россию», — цитирует его РИА Новости.

По словам Завгаева, в ходе визита Шареца в Россию ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве двух стран в области культуры, науки и образования.

Кроме того, премьер Словении примет участие в церемонии открытия в Парке Победы памятника словенцам, погибшим в ходе войн в России.

Ранее в Любляне состоялась церемония зажжения Вечного огня по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.