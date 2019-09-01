В Любляне зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь в память о войне

В Любляне по случаю 80-летия начала Второй мировой войны состоялась церемония зажжения Вечного огня, частицу которого доставили в Словению от Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Церемония прошла у памятника «Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн».

«Россия, а тогда Советский Союз, внесла основной вклад в дело, разгромив фашизм в Европе, и попытки переписать историю недопустимы», — цитирует РИА Новости заместителя председателя Госдумы России Петра Толстого, принявшего участие в церемонии.

При этом председатель Государственного совета Словении Алойз Ковшца также подчеркнул важность сохранения памяти о событиях и героях Второй мировой войны.

Ранее в Москве прошла церемония переноса частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Любляну.