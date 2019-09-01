Лавров заявил о сохранении договорённостей с Турцией по Идлибу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что договорённости России и Турции по провинции Идлиб в Сирии сохраняются.

«Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договорённости сохраняются», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров добавил, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги, которые позволят выполнять эти договорённости.

Ранее Путин и Эрдоган в ходе переговоров обсудили дополнительные меры по нейтрализации террористов в Идлибе.