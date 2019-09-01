Лавров заявил о сохранении договорённостей с Турцией по Идлибу
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- РИА Новости
«Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договорённости сохраняются», — приводит его слова РИА Новости.
Лавров добавил, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги, которые позволят выполнять эти договорённости.
Ранее Путин и Эрдоган в ходе переговоров обсудили дополнительные меры по нейтрализации террористов в Идлибе.