Лавров заявил о сохранении договорённостей с Турцией по Идлибу

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что договорённости России и Турции по провинции Идлиб в Сирии сохраняются.
Лавров заявил о сохранении договорённостей с Турцией по Идлибу
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договорённости сохраняются», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров добавил, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги, которые позволят выполнять эти договорённости.

Ранее Путин и Эрдоган в ходе переговоров обсудили дополнительные меры по нейтрализации террористов в Идлибе.

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