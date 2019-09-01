В ЕС почтили память погибших при теракте в Беслане
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- РИА Новости
В ЕС заявили, что в день 15-й годовщины нападения террористов на школу №1 в Беслане вспоминают свыше 300 жертв, включая 186 детей.
«Мы солидарны с теми, кто потерял своих близких, и выражаем им поддержку. В мире нет места терроризму», — говорится в сообщении на сайте службы.
Ранее в Беслане прошла траурная церемония в память о погибших при захвате школы №1. RT вёл прямую трансляцию.
1 сентября 2004 года в бесланской школе №1 террористы захватили в заложники более 1 тыс. человек и удерживали их на протяжении трёх дней. В результате теракта погибли более 330 человек.
Подробнее — в материале RT.