В ЕС почтили память погибших при теракте в Беслане

Евросоюз в связи с 15-летием трагедии в Беслане почтил память погибших и выразил солидарность и поддержку их родным. Об этом сообщает Европейская внешнеполитическая служба.

В ЕС заявили, что в день 15-й годовщины нападения террористов на школу №1 в Беслане вспоминают свыше 300 жертв, включая 186 детей.

«Мы солидарны с теми, кто потерял своих близких, и выражаем им поддержку. В мире нет места терроризму», — говорится в сообщении на сайте службы.

Ранее в Беслане прошла траурная церемония в память о погибших при захвате школы №1. RT вёл прямую трансляцию.

1 сентября 2004 года в бесланской школе №1 террористы захватили в заложники более 1 тыс. человек и удерживали их на протяжении трёх дней. В результате теракта погибли более 330 человек.

Подробнее — в материале RT.