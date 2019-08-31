Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.

«Все университеты, которые дали мне почётную степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером... Я вернусь и останусь не на такое короткое время, как сегодня. Я останусь подольше», — цитирует Deutsche Welle Меркель.

Ранее канцлер ФРГ подтвердила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.

В марте бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль допустил досрочную отставку Меркель из-за растущего недовольства избирателей.





