Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
  • Reuters

«Все университеты, которые дали мне почётную степень, в любом случае услышат обо мне, когда я перестану быть канцлером... Я вернусь и останусь не на такое короткое время, как сегодня. Я останусь подольше», — цитирует Deutsche Welle Меркель.

Ранее канцлер ФРГ подтвердила, что после выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.

В марте бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль допустил досрочную отставку Меркель из-за растущего недовольства избирателей.



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