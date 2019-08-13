Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года
- Reuters
«Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов... Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду», — заявила она на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд.
Она также отметила, что не намерена занимать какие-либо должности на уровне Евросоюза.
«Все посты там уже только что были распределены», — заметила канцлер.
В марте бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль допустил досрочную отставку Меркель из-за растущего недовольства избирателей.
В конце 2018 года председателем Христианско-демократического союза (ХДС) вместо Меркель избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр.