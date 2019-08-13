Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в бундестаг в 2021 году не будет претендовать на политические посты в Германии и Евросоюзе.
Меркель подтвердила намерение уйти из политики после 2021 года
  • Reuters

«Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов... Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду», — заявила она на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд.

Она также отметила, что не намерена занимать какие-либо должности на уровне Евросоюза.

«Все посты там уже только что были распределены», — заметила канцлер.

В марте бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль допустил досрочную отставку Меркель из-за растущего недовольства избирателей.

В конце 2018 года председателем Христианско-демократического союза (ХДС) вместо Меркель избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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