Замглавы МИД России провёл встречу с госминистром иностранных дел ОАЭ

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Замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу в Дубае с госминистром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД России провёл встречу с госминистром иностранных дел ОАЭ
  • РИА Новости

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-эмиратских связей, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий.

«Был проведён также углублённый доверительный обмен мнениями по складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в Йемене, Сирии, Ливии и зоне Персидского залива», — рассказали в МИД.

Также сообщается, что в ходе встречи «было подтверждено совпадение принципиальных подходов России и ОАЭ в пользу мирного урегулирования существующих в регионе конфликтов через налаживание под эгидой ООН инклюзивного политического процесса при одновременной решительной борьбе с террористической угрозой».

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.

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