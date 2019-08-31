Замглавы МИД России провёл встречу с госминистром иностранных дел ОАЭ

Замглавы МИД России Михаил Богданов провёл встречу в Дубае с госминистром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-эмиратских связей, включая график соответствующих двусторонних контактов и мероприятий.

«Был проведён также углублённый доверительный обмен мнениями по складывающейся на Ближнем Востоке и Севере Африки ситуации с акцентом на положение в Йемене, Сирии, Ливии и зоне Персидского залива», — рассказали в МИД.

Также сообщается, что в ходе встречи «было подтверждено совпадение принципиальных подходов России и ОАЭ в пользу мирного урегулирования существующих в регионе конфликтов через налаживание под эгидой ООН инклюзивного политического процесса при одновременной решительной борьбе с террористической угрозой».

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.