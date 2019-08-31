В Афганистане 10 человек погибли в результате взрыва

В афганском городе Кундуз десять человек погибли в результате взрыва.

Об этом сообщает телеканал TOLO News на своей странице в Twitter.

«Десять человек погибли в результате взрыва в Кундузе», — указывается в заявлении.

در یک انفجار در شهر کندز ده تن جان باختندhttps://t.co/5XxhchnwV1pic.twitter.com/6FYnguPEHd — TOLOnews (@TOLOnews) 31 августа 2019 г.

Уточняется, что, согласно последним данным, 11 человек пострадали в результате происшествия. По словам источника телеканала, среди пострадавших глава полиции города.

Ранее в Кабуле произошёл взрыв во время празднования свадьбы, в результате чего погибли 80 человек, более 180 получили ранения.