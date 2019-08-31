В Афганистане 10 человек погибли в результате взрыва

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В афганском городе Кундуз десять человек погибли в результате взрыва.
В Афганистане 10 человек погибли в результате взрыва
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал TOLO News на своей странице в Twitter.

«Десять человек погибли в результате взрыва в Кундузе», — указывается в заявлении.

Уточняется, что, согласно последним данным, 11 человек пострадали в результате происшествия. По словам источника телеканала, среди пострадавших глава полиции города.

Ранее в Кабуле произошёл взрыв во время празднования свадьбы, в результате чего погибли 80 человек, более 180 получили ранения. 

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