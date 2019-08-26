В Афганистане произошёл взрыв у консульства Пакистана

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В городе Джелалабад на востоке Афганистана произошёл взрыв вблизи генерального консульства Пакистана, в результате чего пострадали, по меньшей мере, три человека, в том числе полицейский. Об этом сообщили в пакистанском МИД.
В Афганистане произошёл взрыв у консульства Пакистана
  • Reuters

«Никто из сотрудников консульства Пакистана не пострадал. По предварительной информации, ранен полицейский и двое посетителей», — написал официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Фейсал в своём Twitter.

Он подчеркнул, что сотрудники консульства поддерживают контакт с властями Афганистана для укрепления безопасности объекта и сотрудников дипмиссии.

Ранее в Кабуле произошёл взрыв во время празднования свадьбы, в результате которого погибли 80 человек и ещё более 180 человек получили ранения. 

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