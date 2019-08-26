В Афганистане произошёл взрыв у консульства Пакистана
- Reuters
«Никто из сотрудников консульства Пакистана не пострадал. По предварительной информации, ранен полицейский и двое посетителей», — написал официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Фейсал в своём Twitter.
Он подчеркнул, что сотрудники консульства поддерживают контакт с властями Афганистана для укрепления безопасности объекта и сотрудников дипмиссии.
Ранее в Кабуле произошёл взрыв во время празднования свадьбы, в результате которого погибли 80 человек и ещё более 180 человек получили ранения.