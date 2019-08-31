Трамп простил свою помощницу после слов о его дочерях

Президент США Дональд Трамп заявил, что прощает свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут, которая оскорбительно отозвалась о его дочерях.

Он отметил, что с Вестерхаут было заключено соглашение о неразглашении, но он считает её «очень хорошим человеком», поэтому не думает, что «будут причины для использования» этого документа.

«Она позвонила мне вчера, чтобы извиниться. Я полностью понял и простил её», — написал Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что Вестерхаут была уволена с поста личной помощницы президента США из-за комментариев в адрес его дочерей.

По их данным, Вестерхаут заявила, что отношения между ней и Трампом лучше, чем у американского лидера с его дочерьми. Также она якобы заявляла, что Трамп считает свою дочь Тиффани полной.