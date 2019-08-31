Личную помощницу Трампа уволили из-за слов о дочерях президента

Мадлен Вестерхаут была уволена с поста личной помощницы президента США Дональда Трампа из-за её комментариев в адрес дочерей главы Белого дома.

«Мадлен Вестерхаут была уволена после того, как похвасталась репортёрам, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани», — сообщает издание Politico.

По его информации, Вестерхаут также заявила, что президент США не любит фотографироваться с Тиффани, так как считает её полной.

Кроме того, издание утверждает, что Трамп подтвердил увольнение Вестерхаут за разговоры о своих детях и назвал высказывания бывшей помощницы «немного обидными».

Ранее Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США.