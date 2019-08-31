Личную помощницу Трампа уволили из-за слов о дочерях президента

Короткая ссылка
Мадлен Вестерхаут была уволена с поста личной помощницы президента США Дональда Трампа из-за её комментариев в адрес дочерей главы Белого дома.

«Мадлен Вестерхаут была уволена после того, как похвасталась репортёрам, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани», — сообщает издание Politico.

По его информации, Вестерхаут также заявила, что президент США не любит фотографироваться с Тиффани, так как считает её полной.

Кроме того, издание утверждает, что Трамп подтвердил увольнение Вестерхаут за разговоры о своих детях и назвал высказывания бывшей помощницы «немного обидными».

Ранее Трамп объявил об отставке замглавы Нацразведки США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить