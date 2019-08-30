В посольстве Норвегии заявили о росте числа российских туристов в 2018 году

Количество российских туристов в Норвегии увеличилось на 8% в 2018 году. В стране провели хотя бы одну ночь более 133 тыс. россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя посольства Норвегии в России.

Как заявил дипломат, турпоток вырос со всего мира. В прошлом году в стране побывали 10,1 млн европейцев (+1,8%), а всего туристов — 33,8 млн (+1,5%).

«Практически весь растущий поток из России идёт на фьорды», — заявил глава офиса по туризму региона фьордов Кристиан Йоргенсен.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в 2018 году Турция приняла рекордное количество российских туристов.