В посольстве Норвегии заявили о росте числа российских туристов в 2018 году
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Как заявил дипломат, турпоток вырос со всего мира. В прошлом году в стране побывали 10,1 млн европейцев (+1,8%), а всего туристов — 33,8 млн (+1,5%).
«Практически весь растущий поток из России идёт на фьорды», — заявил глава офиса по туризму региона фьордов Кристиан Йоргенсен.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в 2018 году Турция приняла рекордное количество российских туристов.