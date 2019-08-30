Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским

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Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«Он (Макрон. — RT) поздравил его (Зеленского. — RT) с поддержкой, оказанной Верховной радой в тот же день новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что Макрон обсудил с украинским лидером итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что по урегулированию ситуации на Украине существует «небывалое окно возможностей».

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