Глава МИД Франции заявил о «небывалом окне возможностей» по Украине
- Reuters
«По Украине существует небывалое окно возможностей — с украинским президентом, который хочет мира и у которого есть необходимая политическая опора для того, чтобы принимать сложные политические решения, который делает жесты», — цитирует главу МИД РИА Новости.
Он отметил, что со своей стороны российский лидер Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном «поделился осторожным оптимизмом» по этому поводу.
Ле Дриан призвал не упускать «шанс иметь конкретные подвижки».
20 августа Макрон заявил Путину, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.