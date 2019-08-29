Глава МИД Франции заявил о «небывалом окне возможностей» по Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что по урегулированию ситуации на Украине существует «небывалое окно возможностей».

«По Украине существует небывалое окно возможностей — с украинским президентом, который хочет мира и у которого есть необходимая политическая опора для того, чтобы принимать сложные политические решения, который делает жесты», — цитирует главу МИД РИА Новости.

Он отметил, что со своей стороны российский лидер Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном «поделился осторожным оптимизмом» по этому поводу.

Ле Дриан призвал не упускать «шанс иметь конкретные подвижки».

20 августа Макрон заявил Путину, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.