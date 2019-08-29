США ввели санкции против ливанского банка
- Здание Минфина США в Вашингтоне
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что ограничения против финансовой организации были введены за оказание финансовой помощи ливанскому шиитскому движению «Хезболла», находящемуся в американском чёрном списке. При этом страховые компании подпали под санкции, так как, по мнению Вашингтона, связаны с данным банком.
Также в соответствующем документе указывается, что в чёрный список попали три гражданина Палестины и один гражданин Ливана за причастность к деятельности контролирующего сектор Газа исламского движения ХАМАС.
24 апреля Министерство финансов США внесло в санкционные списки двух человек и три компании, которые, по мнению американской стороны, связаны с ливанским движением «Хезболла».
При этом 22 апреля США объявили награду в размере до $10 млн за информацию о людях, ответственных за финансирование деятельности движения «Хезболла».