США ввели санкции против ливанского банка

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Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
США ввели санкции против ливанского банка
  • Здание Минфина США в Вашингтоне
  • Gettyimages.ru
  • © The Washington Post

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что ограничения против финансовой организации были введены за оказание финансовой помощи ливанскому шиитскому движению «Хезболла», находящемуся в американском чёрном списке. При этом страховые компании подпали под санкции, так как, по мнению Вашингтона, связаны с данным банком.

Также в соответствующем документе указывается, что в чёрный список попали три гражданина Палестины и один гражданин Ливана за причастность к деятельности контролирующего сектор Газа исламского движения ХАМАС.

24 апреля Министерство финансов США внесло в санкционные списки двух человек и три компании, которые, по мнению американской стороны, связаны с ливанским движением «Хезболла».

При этом 22 апреля США объявили награду в размере до $10 млн за информацию о людях, ответственных за финансирование деятельности движения «Хезболла».

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