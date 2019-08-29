Патрушев провёл рабочие встречи во время визита в Сингапур

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочие встречи во время визита в Сингапур.
Патрушев провёл рабочие встречи во время визита в Сингапур
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

В частности, он ознакомился с работой Агентства по кибербезопасности Сингапура, где встретился с главой ведомства Дэвидом Ко.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества по вопросам противодействия киберпреступности.

Кроме того, Патрушев посетил международный центр Интерпола по инновациям. В беседе с директором учреждения Анитой Хэзенберг он выразил уверенность, что обмен данными по каналам Интерпола будет способствовать повышению эффективного международного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Патрушев провёл переговоры с секретарём Совбеза Армении.

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