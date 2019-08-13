Патрушев провёл переговоры с секретарём Совбеза Армении

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился со своим армянским коллегой Арменом Григоряном.
Патрушев провёл переговоры с секретарём Совбеза Армении
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Обсуждён широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием России и Армении по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб. Затронута и тематика торгово-экономических отношений. Стороны обменялись мнениями о состоянии региональной безопасности», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Совбеза России.

Стороны обсудили сотрудничество России и Армении в рамках ОДКБ, СНГ и других организаций.

Ранее Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.

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