В СЕ прокомментировали решение России выплатить долги по взносам

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Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген прокомментировал решение России выплатить оставшиеся долги по взносам.
В СЕ прокомментировали решение России выплатить долги по взносам
  • © Alexander Rekun/Global Look Press
  • globallookpress.com

Как он отметил в беседе с РИА Новости, выплата данных денег в бюджет организации означает для Страсбурга завершение антикризисных мер.

«Возобновление платежей Россией означает, что мы можем положить конец развитию сценария, рассчитанного на непредвиденные обстоятельства, и вернуться к бюджету и делам, как и планировалось ранее», — сказал Хольтген.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.

В январе генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что лишение России голоса в ПАСЕ создало кризис в организации.

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с Nation News оценил слова Ягланда.

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