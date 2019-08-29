В СБ ООН внесена резолюция по ухудшению ситуации в Идлибе

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На рассмотрение Совбеза ООН внесена резолюция по гуманитарной ситуации в сирийском Идлибе.
В СБ ООН внесена резолюция по ухудшению ситуации в Идлибе
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Как сообщает ТАСС, резолюцию внесли Бельгия, Германия и Кувейт.

«Бельгия, Германия и Кувейт в ходе последних четырёх месяцев пытались привлечь внимание к гуманитарной ситуации в этом регионе, но так как ситуация продолжает ухудшаться, мы решили, что время действовать. Поэтому этим утром мы распространили проект резолюции», — заявил постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен.

Он не уточнил, когда документ будет вынесен на голосование.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расследование инцидентов в сирийском Идлибе будет «объективным».

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