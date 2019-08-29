Эксперт прокомментировал сообщения о поручении Трампа по вопросу помощи Киеву
- Reuters
«Это не связано с пересмотром отношения к Украине, это просто политические разборки в рамках американской избирательной кампании», — заявил он.
Эксперт не исключил, что это может быть попыткой СМИ дискредитировать Трампа внутри политической системы США.
Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT сообщения о поручении Трампа по вопросу помощи Киеву.