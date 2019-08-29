СМИ: В Алеппо заработали более 16 тысяч восстановленных предприятий
Губернатор сирийской провинции Алеппо Хусейн Ахмад Дияб заявил, что в городе Алеппо заработали более 16 тыс. восстановленных предприятий. Об этом сообщает ФАН.
- ©Ammar Safarjalani
- globallookpress.com
Как рассказал Дияб, в регионе было 34 тыс. фабрик и заводов. Их разграбили и уничтожили во время войны. В настоящее время продолжается восстановление предприятий.
Ранее сообщалось, что в Алеппо возобновил работу завод по переработке тканей.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube