СМИ: В Алеппо заработали более 16 тысяч восстановленных предприятий

Губернатор сирийской провинции Алеппо Хусейн Ахмад Дияб заявил, что в городе Алеппо заработали более 16 тыс. восстановленных предприятий. Об этом сообщает ФАН.

Как рассказал Дияб, в регионе было 34 тыс. фабрик и заводов. Их разграбили и уничтожили во время войны. В настоящее время продолжается восстановление предприятий.

Ранее сообщалось, что в Алеппо возобновил работу завод по переработке тканей.