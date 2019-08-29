МВФ анализирует предложение Аргентины о пересмотре сроков погашения долга

В Международном валютном фонде сообщили, что организация анализирует предложения Аргентины, сделанные в отношении пересмотра сроков погашения долга.

«Что касается действий по урегулированию задолженности, объявленных сегодня аргентинскими властями, то сотрудники Фонда проводят их анализ и оценку их воздействия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВФ.

В сообщении отмечается, что организация «понимает, что власти предприняли эти важные шаги для удовлетворения потребностей в ликвидности и защиты резервов».

Ранее аргентинский министр финансов Эрнан Лакунса сообщил, что Аргентина намерена на следующей неделе начать переговоры с МВФ по пересмотру сроков погашения долга.