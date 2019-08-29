Главы МИД Кубы и Канады провели встречу в Гаване

Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья провёл встречу в Гаване с министром иностранных дел Канады Кристиной Фриланд.

Об этом сообщается на странице главы внешнеполитического ведомства Кубы в Twitter.

«На встрече с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд мы обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки. Я поблагодарил Канаду за поддержку резолюции Кубы против блокады и противодействия закону Хелмса-Бёртона», — сообщил Паррилья.

Также в ходе встречи он подчеркнул, что «введение санкционных мер США против Венесуэлы наносит вред её народу, процессу политического диалога и противоречит международному праву».

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает новые ограничительные меры США в отношении Кубы «натиском элиты Вашингтона на кубинский народ».