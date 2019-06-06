Венесуэла назвала санкции США против Кубы «натиском элиты Вашингтона»

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса считает новые ограничительные меры США в отношении Кубы «натиском элиты Вашингтона на кубинский народ».

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter дипломата.

«Блокада США против Кубы с её односторонними и незаконными принудительными мерами проваливалась десятилетиями, и на этом новом этапе её постигнет та же участь. Венесуэла отвергает натиск правящей элиты Вашингтона против кубинского народа и его правительства», — написал Арреаса.

Ранее США ужесточили санкции в отношении Кубы. Вашингтон запретил групповые поездки в эту страну, а также экспорт автомобилей и самолётов.

В мае МИД России призвал положить конец «антикубинской блокаде».

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