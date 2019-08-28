США откроют в Боготе «временный дипломатический офис» по Венесуэле

Государственный департамент заявил, что США откроют в столице Колумбии «временный дипломатический офис» по делам Венесуэлы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео, распространённое пресс-службой ведомства.

«Госдепартамент США объявляет об открытии офиса по делам Венесуэлы, руководить им будет поверенный в делах Джеймс Стори», — указывается в сообщении.

Отмечается, что данное учреждение будет служить в качестве «временного представительства США в Венесуэле» и «вести работу по восстановлению демократии и конституционного порядка в этой стране».

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