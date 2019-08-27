Россия в СБ ООН назвала число боевиков и сторонников ИГ в Сирии

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В настоящее время в Сирии действуют около 3 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»* и их сторонников. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании СБ ООН.
Россия в СБ ООН назвала число боевиков и сторонников ИГ в Сирии
  • Reuters

«На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тыс. человек», — цитирует ТАСС дипломата.

Он отметил, что также в Сирии «действует множество других террористических формирований».

Ранее в Пентагоне сообщили, что ИГ, «вероятно, сохраняет от 14 тыс. до 18 тыс. членов в Ираке и Сирии».

В конце августа 2017 года в Генштабе ВС России заявляли, что численность ИГ в Сирии превышала 9 тыс. террористов

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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