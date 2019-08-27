Россия в СБ ООН назвала число боевиков и сторонников ИГ в Сирии
- Reuters
«На текущий момент общая численность игиловцев и их сторонников в Сирии составляет порядка 3 тыс. человек», — цитирует ТАСС дипломата.
Он отметил, что также в Сирии «действует множество других террористических формирований».
Ранее в Пентагоне сообщили, что ИГ, «вероятно, сохраняет от 14 тыс. до 18 тыс. членов в Ираке и Сирии».
В конце августа 2017 года в Генштабе ВС России заявляли, что численность ИГ в Сирии превышала 9 тыс. террористов.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.